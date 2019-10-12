Россия хочет разделить Евросоюз, – Яценюк

Россия хочет разделить Евросоюз и подорвать трансатлантическое единство. Об этом сегодня, 12 октября, заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк во время Рижского конференции.

«Российские власти и российская информационная машина поддерживают популистские движения в ЕС. Причина очень проста: РФ хочет разделить Евросоюз и подорвать трансатлантическое единство. Россия подкупает политиков, партии, СМИ, неправительственные организации. Это новый тип гибридной политической войны против свободного мира», – сказал Яценюк.

В рамках конференции политик принял участие в дискуссионной панели, посвященной теме популизма в Европе. Он отметил, что проблема популизма уже перестала быть вопросом внутренней политики государств: «Посмотрите, что происходит во всем мире. Популисты поддерживаются диктаторами, как Путин и Россия».

«Все зависит от принятых решений. Умные решения – на стороне антипопулизма. А неразумные решения имеют целью как можно скорее получить электорат. В долгосрочной перспективе они недейственные, но в краткосрочной – получают поддержку большинства», – подчеркнул он.

Распространение популизма в мире Яценюк назвал «очень опасным»: «Популисты пытаются "продать" избирателям быстрые и легкие решения… Антипопулисты действуют как хирурги. Ведь мы хотим спасти человека, нацию, страну. И мы платим за это цену. Популисты не переживают за будущее. Для нас сегодня на кону не политическое будущее».

Важным фактором в противодействии популизма Яценюк назвал образование: «Если люди невежественные, ими очень легко манипулировать».

«Задача политиков – дать возможность людям в своих государствах. В таком случае не останется никаких шансов для популистов», – добавил он.

«Придет время, когда люди осознают, что популизм – не выход. Должны быть готовы бороться за наши ценности и держаться своих принципов. Надо верить в то, что делаете. И это единственный путь, как достичь результата», – резюмировал Яценюк.

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