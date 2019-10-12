На мосту в Станице Луганской готовят опоры для установки плит (Фото)

Сегодня, 12 октября, работы по восстановлению разрушенного моста, вблизи КПВВ «Станица Луганская»Были продолжены. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, подразделение ГСЧС совершило обследование участков местности: район работ у моста, левая сторона дороги в районе лесополосы, строительная площадка по обе стороны от моста.

Представители ООО «Укртрансмост» с помощью специальной техники продолжили демонтаж разрушенных частей моста, задействовав бортовую газель, автокран, автоподъемник и компрессор. Также специалисты начали отсыпку щебня основы для установления железобетонных плит, которые станут фундаментом для промежуточных опор пролета моста. Впоследствии будет начата установка самых плит.

Работники ООО «Флангер» с помощью спецтехники продолжили установления разграничительных колонок для разделения проезжей части на две полосы движения (для пешеходов шириной 4 м, для движения автобуса и другой техники – 6 м) в направлении от разрушенного моста до КПВВ.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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