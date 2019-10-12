Взрывы в «ДНР»: Ранены 4 человека

Сегодня, 12 октября, во временно неподконтрольных украинскому правительству Донецке и Старобешево минно-взрывные травмы получили четверо мирных жителей. Об этом сообщает «народная милиция ДНР»

В Донецке во время уборки на кладбище в результате детонации неизвестного минно-взрывного устройства получили осколочные ранения трое мирных жителей: мужчина 1991 г.р. и две женщины 1968 г.р.

Второй случай произошел в районе Старобешево, где ребенок 2010 года рождения гуляя в лесопосадке на окраине населенного пункта, обнаружил тайник с боеприпасами. Ребенок взорвал один из запалов к ручной гранате, в результате чего получил минно-взрывную травму руки.

В настоящее время все пострадавшие доставлены в областную травматологическую больницу г. Донецка, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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