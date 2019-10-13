Сводка из зоны ООС за 12 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также с ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение минских соглашений, противник специально обстрелял населенный пункт Водяное из миномета калибра 120 мм. За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение, а один - боевую травму. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 17 обстрелов:

шесть раз вблизи Водяного – из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новогнатовки – из с станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса;

дважды неподалеку Тарамчука – из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика и Широкино – из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Марьинки, Богдановки и Славного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 6 обстрелов:

дважды вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза в районе Золотого – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Майорска и Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрелы:

неподалеку от Новолуганского – из миномета калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

вблизи Пивденного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение этого периода в результате вражеских обстрелов потерь не было.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций в районах Донецка (Вольво-Центр, пос. ш-ты «Трудовская»), Пикуз (до переименования Коминтерново), Старомихайловки, Ужовки (до переименования Ленинское), Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина), Саханки, Еленовки, Петровского, Александровки, Новоласпы. Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, БМП1, СПГ, АГС, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрела Пикуз повреждена ЛЭП. Населенный пункт полностью обесточен.

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.

В «ЛНР» об обстрелах на данный момент не сообщают.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!