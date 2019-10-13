Сводка из зоны ООС за 12 октября: Версии сторон конфликта

Сводка из зоны ООС за 12 октября: Версии сторон конфликта

13.10.19 09:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также с ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение минских соглашений, противник специально обстрелял населенный пункт Водяное из миномета калибра 120 мм. За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение, а один - боевую травму. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 17 обстрелов:

  • шесть раз вблизи Водяного – из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Новогнатовки – из с станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса;
  • дважды неподалеку Тарамчука – из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Пищевика и Широкино – из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Марьинки, Богдановки и Славного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 6 обстрелов:

  • дважды вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • два раза в районе Золотого – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • вблизи Майорска и Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрелы:

  • неподалеку от Новолуганского – из миномета калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
  • вблизи Пивденного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение этого периода в результате вражеских обстрелов потерь не было.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций в районах Донецка (Вольво-Центр, пос. ш-ты «Трудовская»), Пикуз (до переименования Коминтерново), Старомихайловки, Ужовки (до переименования Ленинское), Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина), Саханки,  Еленовки, Петровского, Александровки, Новоласпы. Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, БМП1, СПГ, АГС, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрела Пикуз повреждена ЛЭП. Населенный пункт полностью обесточен.

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.  

В «ЛНР» об обстрелах на данный момент не сообщают.

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