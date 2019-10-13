Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 172 единицы вооружения, расположенного в нарушение минских договоренностей

Специальная мониторинговая миссия (СММ) констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и отсутствие таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом сообщается в отчете Миссии.

«В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, также зафиксировав больше взрывов (около 150), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 90 взрывов)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах северу и северо-востоку от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка), к югу и юго-востоку от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северовостоку от Донецка), а также к югу и западу от Донецкой фильтрационной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка).

В Луганской области Миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом (24 взрыва).

При этом Миссия зафиксировала 69 единиц вооружения, размещенных в нарушение линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. СММ также зафиксировала 103 единицы вооружения, размещенные за линиями отвода, но за пределами мест хранения в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также неподконтрольных правительству районах Луганской и Донецкой областей.

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