Очереди умеренные: Ситуация в пунктах пропуска утром 13 октября

Сегодня утром, 13 октября, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Алиса: «8:08. Горловка: После полиции машин до блоков, мы подъехали в 5 утра сейчас перед нами 35 машин до ДНР-поста. В Донецк на 7:40 машины только на территории украинского бл/поста».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Марина: «9:01. На Каргиле из Донецка 100 машин основная и на половину очереди льготка»;

Анна: «9:03. Каргил, основная начинается на мосту, льгота машин 40».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

OO: «7:53. На Еленовке в 5:30 было примерно 50 основной очереди, первая протяжка в 6:28. В 7:40 выехали с Нововотроицка»;

Анастасия: «8:44. Новотроицкое на Украину около 40 машин»;

Ирина: «8:48. Еленовка: 13 машин в Мариуполь»;

Анастасия: «9:35. На Еленовке в Донецк машин 30».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь», КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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