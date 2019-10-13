Пришла проверить счетчик: На Донетчине женщина под видом сотрудницы коммунальной службы обокрала пенсионера

В городе Часов Яр (Донецкая обл.) злоумышленница представилась сотрудницей коммунальной службы и обокрала пенсионера. Об этом сообщает отдел коммуникации Бахмутского отдела полиции.

Так, ничего не подозревая, пожилой мужчина впустил в квартиру неизвестную женщину, которая представилась работником коммунальной службы. «Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что пенсионер дома был один. Когда ему позвонили в дверь, увидел женщину, которая заверила, что осуществляет проверку счетчиков. После того, как мужчина впустил гостью в помещение, последняя попросила разменять деньги. Хозяин пошел за средствами, место нахождения которых и заметила злоумышленница. Далее женщина пожаловалась на жажду и попросила попить и пока владелец квартиры принес воды, неизвестная забрала 9 тыс. грн и попрощалась», – рассказали в полиции.

По факту кражи следователи начали досудебное расследование по предварительной квалификации ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители рекомендуют гражданам не впускать в дом посторонних лиц, которые выдают себя за работников любой службы и предлагают свои услуги. «Прежде всего, требуйте у них предъявить документы, сконтактируйте с соответствующим учреждением и уточните цель визита. Предупредите своих родителей, знакомых, соседей – пожилых людей, чтобы они были крайне осмотрительными при общении с неизвестными, а в случае любого подозрения – звонили в полицию», – говорится в сообщении.

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