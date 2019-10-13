Донетчина: Сколько переселенцев зарегистрировано и где больше всего

В Донецкой области по состоянию на 10 октября официально зарегистрировано 497 705 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 10.10.2019 на территории Донецкой области учтено 421 115 семей и 497 705 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 109 495;

дети – 62 718;

лица с инвалидностью – 17 441;

пенсионеры – 308 051.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 596 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 52 266;

Краматорск – 48 146;

Славянск – 40 029;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 612;

Константиновка – 23 252;

Марьинский район – 20 461;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 037;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 218;

Селидово – 16 107.

Напомним, в Украине по состоянию на 7 октября учтены 1 млн 411 тыс. 83 переселенца из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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