Донетчина: Сколько переселенцев зарегистрировано и где больше всего

В Донецкой области по состоянию на 10 октября официально зарегистрировано 497 705 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 10.10.2019 на территории Донецкой области учтено 421 115 семей и 497 705 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 109 495;
- дети – 62 718;
- лица с инвалидностью – 17 441;
- пенсионеры – 308 051.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 596 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 52 266;
- Краматорск – 48 146;
- Славянск – 40 029;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 612;
- Константиновка – 23 252;
- Марьинский район – 20 461;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 037;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 218;
- Селидово – 16 107.
Напомним, в Украине по состоянию на 7 октября учтены 1 млн 411 тыс. 83 переселенца из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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