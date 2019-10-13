63 км за более чем 2 часа: Как выглядит дорога по маршруту Троицкое – Сватово (Фото)

Жители поселка Троицкое (Луганская обл.) из-за плохого состояния единственной дороги не могут оперативно добраться до других городов Луганской области. Об этом сегодня, 13 октября, сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

По его словам, специализированную медицинскую помощь жители поселка Троицкое и еще 19 сел, не могут получить в своем поселке, поэтому вынуждены ездить в другие населенные пункты. «Но оперативно добраться в больницы других населенных пунктов невозможно. К примеру, до ближайшего населенного пункта г. Сватово можно доехать за 2 часа 10 минут (63 км). Жители поселка акцентировали внимание, что, к примеру, родильного дома в их районе нет (27 тысяч населения в районе), оперативно добраться до других городов Луганской области из-за состояния единственной дороги просто невозможно», – написал представитель омбудсмена.

По словам Лисянского, данный вопрос он поднял в областной администрации Луганской области и облавтодоре. «Со вторника буду ждать решения областной власти по данному вопросу», – подытожил он.

Как сообщалось ранее, 10 октября Лисянский провел выездной прием граждан в населенном пункте Троицкое.

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