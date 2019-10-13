В Украине принята обновленная целевая госпрограмма по реабилитации и адаптации ветеранов

На заседании правительства Украины приняли обновленную Государственную целевую программу по физической, медицинской, психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации ветеранов и членов их семей. Об этом сообщила глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) Оксана Коляда на своей странице в Facebook.

«Это четкий план действий для Минветеранов до 2023 года. И не только Минветеранов, но и всех ведомств сектора безопасности и обороны. Программа предусматривает необходимые меры и инструменты, которые позволят нам обеспечивать все направления реабилитации и реадаптации ветеранов и членов их семей, внедрить программы физической и ментальной реабилитации и реадаптации и в целом повысить социальную защиту ветеранов и их близких», – отметила она.

По информации пресс-службы ведомства, предусматривается создание Единого государственного реестра ветеранов, который позволит, наконец, четко определить не только количество ветеранов, а их проблемы и потребности и соответственно четко понять пути решения этих вопросов.

Также, согласно изменениям, внесенным в целевую программу, которая перешла в Минсоцполитики к Минветеранов, учтена разработка электронной платформы Е-ветеран, что полностью соответствует государственной программе по диджитализации.

Как отмечается, важной частью является то, что предусмотрено создание ветеранских пространств в каждом регионе, которые станут единственной площадкой для предоставления услуг и сервисов ветеранам и членам их семей.

А также создание Национального центра защиты психического здоровья и реабилитации ветеранов и их родственников в составе госучреждений «Лесная поляна».

Программа включает также вопросы обеспечения организации национальных соревнований «Ігри Нескорених» («Игры Непокоренных»).

«Задачи поставлены, исполнители определены, сроки установлены!», – резюмировала Оксана Коляда.

Как сообщалось ранее, по данным Коляды, сейчас в Украине в комплексной заботе нуждаются около 380 тысяч только ветеранов АТО/ООС, но окончательную цифру людей, требующих помощи, можно будет определять отдельно для каждого региона, где проживают ветераны, и где, собственно, и будут развернуты «ветеранские пространства» – площадки, где бывшие военнослужащие смогут получить медицинскую, психологическую, социальную, правовую и любую другую поддержку для решения наиболее болезненных и насущных вопросов.

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