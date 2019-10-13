Долги по пенсиям переселенцев: Юрист рассказал, почему не исполняются решения суда

Как показала практика, суды в более чем 90% случаев встают на сторону переселенцев и отмечают, что отдельными положениями постановлений Кабинета министров Украины не может быть уменьшено право лица на получение пенсии. В то же время Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выбрал политику не выплаты переселенцам недополученных сумм пенсий. Об этом рассказал юрист общественной организации «Донбасс-SOS» Михаил Фоменко.

Так, по его словам, для исполнения решения суда есть несколько способов:

Можно обратиться в исполнительную службу для принудительного исполнения, если органы ПФУ отказываются добровольно исполнять решения суда. Обращение в суд для установления контроля за исполнением судебного решения (регулируется положением Кодекса административного судопроизводства ст. 382) – суд может обязать орган ПФУ предоставить отчет об исполнении такого решения суда. Если оно не исполняется, то руководитель или уполномоченное лицо могут быть оштрафованы от 20 до 40 размеров минимального прожиточного минимума для трудоспособных граждан. Возможность обращения в полицию или соответствующие правоохранительные органы для открытия уголовного производства по ст. 382 Уголовного кодекса – неисполнение решения суда, поскольку решение суда в такой ситуации не исполняется.

«Как результат мы столкнулись с такой ситуацией, что решения суда не исполняется в подавляющем большинстве случаев. На данное время не исполненными остаются приблизительно 90% дел, которые были рассмотрены и решения по которым вступили в законную силу», – сказал Михаил Фоменко.

Правозащитник разъясняет, что, во-первых, органы исполнительной службы не могут исполнить это решение из-за того, что у органов ПФУ отсутствуют соответствующие личные счета в Госказначействе. Из-за этого взыскать средства со счетов нет возможности, поскольку структура финансирования органов ПФУ такова, что они каждый месяц делают зарос на финансирование расходов относительно тех пенсионеров, которые находятся на учете в данном органе ПФУ, которые должны получить выплату. Поэтому взыскать с таких счетов средства не возможно, поскольку какие-то пенсионеры их не получат.

Во-вторых, судебный контроль и обращение в правоохранительные органы не всегда помогают, поскольку в некоторых случаях они приходили к неправильному, по мнению правозащитников, выводу, что или нет оснований для установления судебного контроля, или нет оснований для открытия уголовного производства, что, по мнению правозащитников, является незаконным.

«На данный момент ситуация не очень хорошая. После принятия Кабмином 21 августа 2019 года Постановления №788, в Постановлении №637 теперь есть положение о том, что уже суммы пенсий, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, учитываются в органе, осуществляющем пенсионные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, утвержденного КМУ. На данное время отдельного порядка, который не создан более чем полтора года, до сих пор нет. К сожалению, на данный момент, это не реализовано и это очень большая проблема нашей страны», – резюмировал Михаил Фоменко.

Напомним, что ПФУ проигнорировал 90% судейских решений, которые обязали ведомство выплатить пенсионную задолженность переселенцам. Всего по состоянию на 1 июня 2019 года общий долг ПФУ составил 600 млн грн. По данным БФ «Право на защиту», по состоянию на сегодня более 40 человек умерли, так и не дождавшись выполнения территориальными органами ПФУ судебных решений в их пользу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Donbass SOS»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: