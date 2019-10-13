Политсилы «Л-ДНР» не могут участвовать в выборах в ОРДЛО, – Айвазовская

Конституция (статья 37) однозначно устанавливает, что образование и деятельность политических партий и организаций, программные цели и действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного порядка насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности, подрыв ее безопасности, пропаганду войны и насилия запрещена. Соответствие выборов украинскому законодательству должно касаться и Основного закона, а не только профильного. Если в этом вопросе стратегия России вполне прогнозируема, и она будет использовать боевиков для демонстрации на исключительных примерах картинки гражданского противостояния, Украине следовало бы проникнуться и тем, как согласно Конституции не допустить институционализации в политическом пространстве таких групп. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Ольга Айвазовская, глава правления Гражданской сети «Опора».

По ее мнению, это не политическая прихоть нынешних элит на Банковой или Грушевского, а требование к государству и его обязанность, зафиксированные в Конституции и стандартах организации выборов ОБСЕ.

«Все граждане равны перед законом, а не беззаконием. Точка. Если кто-то начинает свою предвыборную борьбу с антитезы к упомянутой статье Конституции, это представляет угрозу миротворчеству, мирному населению, которое желает прекращения боевых действий и стрельбы. Поэтому самостоятельно и с привлечением международной профессиональной экспертизы такие группы должны быть отделены от политической предвыборной борьбы», – подчеркивает она.

Автор указывает, ОБСЕ, которая лишь наблюдает за выборами, не может давать экспертизу и осуществлять техническое сопровождение кампании, поскольку возникает вероятный конфликт интересов. Вместе с тем никто не запрещает создать международную группу с полномочиями профильной оценки, которая будет давать ad hoc свои выводы относительно участников выборов, их программ, контента агитационных материалов. Это не тактическо-технический аспект, а независимая оценка участников и событий, которая ляжет в основу официальных решений, а их будет принимать вышестоящий орган администрирования избирательного процесса, сформированный исключительно из граждан Украины, о регистрации и отмене регистрации кандидатов и партий.

«В эту группу могут войти приглашенные эксперты по вопросам выборов и политических партий Венецианской комиссии, ООН, не исключена необходимость привлечь предвыборную миссию ЕС, которая не работает в регионе ОБСЕ, но почему бы ей не начать там работать?» – подчеркивает глава правления «Опоры».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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