Запретили разговаривать: Врачам не разрешают давать ОБСЕ данные и мирных жертвах

Медики на неподконтрольной украинскому правительству территории получили указание не сообщать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ запретили давать сведения о раненых местных жителя. Об этом говорится в отчете Миссии.

«11 октября в больнице в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) старший медицинский сотрудник отказался предоставлять патрулю Миссии информацию о жертве среди гражданского населения, и сказал, что они получили указания не разговаривать с сотрудниками СММ», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» сообщили о ранении мирного жителя на на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Горловка».

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