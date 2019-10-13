ДТП В Макеевке: Машины чудом не загорелись

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая область) произошло ДТП. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает «МЧС ДНР»

Отмечается, что в Советском районе города на автодороге Харцызск-Енакиево, возле пассажирской остановки пос. Красный Октябрь столкнулись легковые автомобили ВАЗ-2109 и Mazda-6.

Спасатели обесточили автомобили, чтобы не было возгорания и перенесли пострадавшего из автомобиля ВАЗ-2109 к машине скорой медицинской помощи.

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