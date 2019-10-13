Кабмин выделил миллиард гривень на зарплаты шахтерам

Кабинет министров Украины во время заседания 12 октября подготовил изменения в государственный бюджет Украины в 2019 году в вопросе выделения денег на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтерами – на эти цели выделен миллиард гривень. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Сегодня Кабмин предусмотрел 1 млрд грн на выплату заработных плат и погашения задолженности. Данная сумма предусмотрена в проекте Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли", который одобрило правительство. Ждем быстрых решений в парламенте», – написал Оржель.

Данную информацию подтвердил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«Эта новость имеет как положительную так и отрицательную стороны. Бесспорно, важным является выделение правительством такой значительной суммы на выплату более чем трехмесячной задолженности шахтерам. Но почему принятию этого решения должны предшествовать многочисленные акции протеста и решение Независимого профсоюза горняков Украины о проведении 29 октября во стенами КМУ и ВРУ всеукраинской шахтерской манифестации», – написал Волынец на своей странице в Facebook.

Он отметил, что по данным Независимого профсоюза горняков Украины задолженность по заработной плате шахтерам на конец сентября составила более одного миллиард двести миллионов гривен – «а это уже "дефицит" в двести миллионов от правительственной суммы».

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