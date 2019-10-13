Через КПВВ «Новотроицкое пытались перегнать по поддельным документам три автомобиля (Фото)

Пограничниками из состава ООС перекрыт канал незаконного перемещения автомобилей. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает Донецкий пограничный отряд.

«В ходе реализации информации оперативных подразделений Госпогранслужбы военнослужащими Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил обнаружен и перекрыт канал переправки транспортных средств с временно оккупированной территории Украины по поддельным нотариальными доверенностями», – говорится в сообщении.

Так, в КПВВ «Новотроицкое», для следования на контролируемую территорию прибыли транспортные средства MERSEDES, PEUGEOT и DAEWOO. Водители на контроль предоставили доверенность на авто выданные одним из киевских частных нотариусов. В документах пограничники обнаружили признаки подделки. Также, по данным оперативных подразделений, хозяева автомобилей при оформлении «липовых» поручений не присутствовали.

«Граждан, которые перегоняли автомобили, передали работникам Национальной полиции. Продолжаются проверки, начато уголовное производство по ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов"», – говорится в сообщении.

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