Арахамия признал, что законопроекта о статусе Донбасса нет

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью LB заявил, что законопроекта о статусе Донбасса «не существует в природе».

«На данный момент нет даже первичного драфта. Наверное, действительно бесполезно его обсуждать, потому что мы говорим об абстракции», – разъяснил он, добавив, что таймлайна по созданию законопроекта нет.

По его словам, если переговорный процесс в «нормандском формате» завершится успехом, то инициатива написания соответствующего законодательного документа будет исходить из переговорной группы, далее «будет горячо обсуждаться на комитете».

«Переговорщики с нашей стороны. Как Россия может участвовать в нашем законотворчестве?», – добавил он, отвечая на вопрос об участии России в создании законопроекта, как участника переговоров.

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