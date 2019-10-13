Прекращение иностранного финансирования и восстановление банковской системы: Эксперт назвала условия для выборов в ОРДЛО

Для проведения выборов В ОРДЛО* должна быть восстановлена банковская система и прекращено иностранное финансирование. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Ольга Айвазовская, глава правления Гражданской сети «Опора».

«Среди прочего, равные условия невозможны без прозрачности финансирования выборов и предвыборной борьбы, агитации. Все расходы на организацию выборов должны быть уплачены безналичным образом, через официальную банковскую систему. Последнее для начала требует ее восстановления на уровне инфраструктуры и квалифицированного персонала, возврата украинской гривны как официальной платежной единицы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где сейчас используется российский рубль. Законодательством Украины запрещено финансировать политические партии и избирательные кампании либо даже принимать участие в агитационных мероприятиях иностранным гражданам», – отмечает она.

По ее словам, поэтому не обойти вопрос паспортизации и обретения по упрощенной системой гражданства РФ жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но самой большой проблемой является выдача украинских паспортов молодежи, которая имеет свидетельство о рождении государственного образца, но так и не получила официального украинского паспорта.

«За бюджетными средствами, потраченными на организацию выборов, осуществляет общий надзор Счетная палата Украины, а отчеты из избирательных фондов анализирует в структуре ежегодных отчетов политических партий, если последние их наполняли, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Важна и роль банков, которые должны фиксировать и информировать распорядителей избирательных фондов о поступлении средств на их счет от анонимных жертвователей и иностранных граждан. Расходы на агитацию извне избирательных фондов не допускаются, поскольку их невозможно отследить, что подрывает доверие к избирательному процессу», – считает Айвазовская.

Автор указывает, что не следует забывать и о том, что уголовным преступлением является нарушение порядка финансирования политических партий и предвыборной агитации. Необходимо и с помощью наших западных партнеров выработать правила и механизм прекращения российского финансирования политических групп и потенциальных выборов, а также обеспечить жесткий мониторинг с жесткими санкциями в случае выявления российских средств на этих и любых других выборах.

«Все граждане Украины имеют равные избирательные и другие права, применение санкции не может быть упрощенным для избирательного процесса в ОРДЛО, поэтому нормы Уголовного кодекса Украины о преступлениях против избирательных прав должны быть качественно обновлены, как того требует общественность с 2016 г.», – подчеркивает глава правления «Опоры».

Ранее Айвазовская заявила, что политсилы «Л-ДНР» не могут участвовать в выборах в ОРДЛО.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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