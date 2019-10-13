Жительница Константиновки открыла кофейню, предметы интерьера которой можно купить (Фото)

В Константиновке (Донецкая обл.) предпринимательница Любовь Гирлина открыла заведение, где можно выпить кофе и приобрести авторские подарки ручной работы мастеров региона.

По ее словам, открыть кофейню хотела давно. Деньги на ее обустройство собирала несколько лет. Открыла заведение в помещении своего бывшего магазина, где продавала подарки. «После начала военных событий в 2014 году это дело не пошло, я закрыла магазин. Но все время мечтала о кофейне, наконец, я пришла к этому», – поделилась Любовь.

Обустроить пространство помог местный мастер и художник. Он придумал дизайн, сделал элементы декора – панно, картины, вазы, свечи.

Предметы, украшающие кофейню, можно приобрести. Например, здесь есть глиняная посуда из Славянска, куклы мастерицы из Константиновки, есть также турки для кофе, антиквариат из Львова.

Сейчас предпринимательница хочет услышать советы, которые улучшат работу ее кафе. В ближайшее время обещает удивить посетителей шоколадным фонтаном. «Я люблю кофе и душевную обстановку. Для меня она ассоциируется с заснеженным лесом, камином, где горят дрова. Мне кажется, что запах кофе сближает, поэтому хочу, чтобы в этом кафе люди могли расслабиться и получить наслаждение от общения», – поделилась предпринимательница.

Секретом успеха в предпринимательстве Любовь Гирлина считает уважение к своему бизнесу, клиенту и постоянный поиск того, как удовлетворить спрос и удивить посетителя.

Источник: Бізнес-Схід

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