Та еще стигма: Переселенка из Горловки рассказала, как быть врачом со статусом ВПЛ

Врач-пульманолог Виктория Ялтонская в 2014 году вынуждена была переехать из временно неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) в Киев. Она должна была работать на нескольких работах одновременно и со второй попытки нашла школу, свободную от дискриминации, чтобы ее дочь смогла завершить обучение.

Виктория работает врачом уже 20 лет подряд. «Я люблю жизнь, я люблю людей, люблю помогать людям. Я всегда считала и в нашем медицинском сообществе поддерживается единое мнение, что врач должен быть аполитичен. Невзирая ни на что, люди везде люди, поэтому с профессиональной точки зрения моя работа в Горловке и в Киеве ничем совершенно не отличается. Я в первую очередь для своих пациентов врач, а они в первую очередь для меня – люди, а потом уже пациенты. Поэтому нет разницы», – говорит она.

По данным МОМ, почти 80% ВПЛ, которые ищут работу, – женщины и большинство из них сталкиваются со сложностями при поиске работы. «Для меня эта цифра и достаточно страшна, и удивительна одновременно. Просто найти работу и посвящать ей много времени при этом получать малую материальную компенсацию это тоже неправильно. Поэтому, возможно, сделаю предположение, что так много женщин не могут найти работу, потому что, как вариант, не устраивает оплата труда. Я думаю, что работы много. Я знаю, что ее много», – прокомментировала Виктория.

По мнению переселенки, в Украине у врачей нет проблем с трудоустройством. «Исходно в Украине нет. Особенно в государственных учреждениях. Но это связано с уровнем зарплат исходных, поэтому проблем не было. А вот с дополнительными какими-либо подработками, скажем так, здесь я столкнулась с много чем, потому что в моей жизни в уже городе Киеве был период, когда я работала на пяти работах одновременно с двумя выходными в месяц и соответственно я проходила много собеседований. При собеседованиях я столкнулась с тем, что переселенцы это та еще стигма», – сказала Виктория.

Также переселенка рассказала о том, в чем почувствовала дискриминацию. «Наибольшее впечатление произвела реакция руководства школы, куда я хотела ребенка в 2014 году отправить учиться. Когда я подходила к руководству мне честно сказали: "У нас достаточное количество детей, нам горсовет дал указание вас принять, но вы же понимаете, вы нам не нужны". К счастью, рядом оказалась школа, в которой мы должны были оказаться. Нас там приняли, поддержали. А что касается профессиональной деятельности, то я о человеке всегда стараюсь судить хорошо и если это незнакомый человек, то исходно для меня он хороший. Поэтому когда на собеседовании тебе говорят: "Но только, пожалуйста, без ваших этих донецких штучек, мы их в любом случае будем пресекать", – это было странно слышать буквально первую пару раз. В любом случае, когда специалист приходит на свое место работы, он себя, если хочет, покажет специалистом. А потом уже не важно – донецкий ты или луганский, киевский или польский», – поделилась Виктория.

Несмотря на все сложности, Виктории удалось открыть собственный кабинет. Она выиграла грант от Международной организации по миграции (МОМ) и получила оборудование. «Все диагностическое оборудование в медицине стоит немалых денег. Позволить себе его купить, особенно в последние годы, это было не то, что проблематично, это было невозможно. Брать кредит на это оборудование тоже было невозможно, потому что серьезно стоял вопрос с жильем. Поэтому шансов практически не было. Плюс пошло реформирование в медицине. Поэтому получение лицензии на медицинскую практику по специальности "Пульмонология, функциональная диагностика, профпатология" требовало оборудования. Шанс, который дала МОМ, – участвовать в грантовой программе, это моя уверенность в завтрашнем дне, это мои крылья, которые расправляются, и я знаю, что в любой момент я могу сделать это сама», – подытожила Виктория Ялтонская.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам МОМ в Украине

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