Испанский художник создал в Краматорске мурал на экологическую тематику (Фото)

В Краматорске (Донецкая обл.) появился третий мурал в рамках проекта «You are east». Его создал испанский художник Давид Эстебан (David Esteban). Об этом сегодня, 13 октября, сообщил местный фотограф Артем Гетьман на своей странице в Facebook.

Мурал, на котором изображен маленький ветряк с пластиковыми соломинками и пакета из под тетрапака, расположен на стене многоэтажки по адресу ул. Марата, 3. «Данная работа посвящена экологический тематике. Автор хочет акцентировать внимание на проблеме переизбытка пластика и загрязнении им окружающей среды в данном регионе. Что пластик можно перерабатывать во что-то в будущем полезное людям», – рассказал Гетьман.

Он отметил, что это первая работа этого художника в Украине.

Напомним, в Краматорске начались масштабные работы по созданию муралов. Первый готовый мурал – работа итальянского художника Фабио Петани (Fabio Petani) под названием «Missae Ferrum» (Чугун и лотос). Второй – работа французского художника Алексиса Стефенса (Alexis Bust Stephens) под названием «Освободи свои эмоции».

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