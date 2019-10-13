Водяное обстреляли из 120 мм минометов (Фото)

Незаконные вооруженные формирования обстреляли из запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов Водяное (Волновахский район, Донецкая обл.) Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«12 октября 2019 года, с 03:10 ч. до 03:47 ч., со стороны ВС РФ осуществлен обстрел юго-восточной части населенного пункта Водяное с применением 120-мм минометов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдательным группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуществлена фотофиксация юго-восточной части Водяного.

Кроме того, группой дополнительно проведен опрос представителей подразделений ВСУ расположенных вблизи и с их помощью обнаружены два места разрыва 120-мм мин в юго-восточной части поселка.

Наблюдательным группой зафиксирован и подтвержден факт совершения обстрела с применением 120-мм минометов.

Пострадавших в результате обстрела нет.

«Призываем российско-оккупационные войска прекратить единичные обстрелы и постоянно соблюдать режим прекращения огня», – призвали в штабе ООС.

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