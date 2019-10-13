Не убегает во время обстрелов: На Авдеевской «промке» живет контуженый кот

На позициях украинских бойцов в промзоне прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) живет кот по кличке Игорь. Его историю рассказали в благотворительном фонде «Повернись живим» («Вернись живым») на странице организации в Facebook.

«"А это Игорь. Он контуженный", – где-то на авдеевской промзоне говорит один из пехотинцев. Игорь – рыжий кот, который живет на "промке" без ротаций. Он встречает одних военных и провожает других. Всюду ищет ласку и кутается в спальники вместе с солдатами», – говорится в сообщении.

Волонтеры добавляют, что кот не убегает в подвал во время обстрелов. «И всегда послушно ждет, пока его люди дадут достойный ответ боевикам», – отмечается в сообщении.

Фото: БФ «Повернись живим»

Напомним, в степях Донбасса тысячи кошек и собак, родившихся, выросших и живущих на позициях украинских военных.

Как сообщалось ранее, промзону Авдеевки украинские войска отбили у врага весной 2016 года, но до сих пор она остается одной из самых горячих точек в зоне проведения Операции объединенных сил. Здесь в украинских защитников почти ежедневно целятся снайперы, по позициям стреляют крупнокалиберными пулеметами, минометами и артиллерией.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: