Полицейские Луганщины в течение суток разыскали и вернули домой двух детей. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

В Меловской отдела полиции поступило сообщение местной жительницы о том, что ушел из дома и не вернулся ее младший 15-летний брат.

Меньше чем за час после получения сообщения полицейские установили, что парень находится у друзей в соседнем Беловодском районе.

За помощью в розыске 15-летнего сына обратилась в полицию и жительница Лисичанска. Парень после обучения в техникуме не вернулся домой.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские оперативно установили, что парень после обучения поехал к своей бабушке в другой район города. Из-за противоречий в обучении, матери несовершеннолетний об этом не сообщил, а телефон выключил.

После проведения профилактических бесед ребята возвращены домой. Жертвой преступления они не стали.

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