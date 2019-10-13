Кириленко назвал наиболее острые проблемы в Донецкой области

Самая серьезная проблема для Донецкой области – обеспечение бесперебойного водоснабжения. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает «Українська політична арена».

«Проблема так сказать оперативная, которую сейчас решаем – подготовка к отопительному сезону. Еще остро строит вопрос восстановления жилья в прифронтовой зоне и обеспечение жильем переселенцев. Плюс модернизация и развитие инфраструктуры (а это ремонт школ, медицинских, спортивных учреждений, дорог)», – добавил он.

Также, по словам главы области, еще одна проблема – задолженность по зарплате шахтерам. «К сожалению, мы на это прямо не влияем, но координируем действия различных учреждений и ведомств – встречаемся с руководителями угледобывающих предприятий, вместе с ними разрабатываем предложения для Кабмина и Верховной Рады, потому что только они могут в корне изменить систему (а именно это и нужно сделать!), чтобы решить эту очень острую проблему», – рассказал Кириленко.

Председатель ДонОВГА отметил, что проблем много. «Но я воспринимаю их как задачи, которые нужно решать», – подытожил Павел Кириленко.

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