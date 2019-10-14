Переселенцы оценили уровень своей интеграции в местные громады

Во втором квартале 2019 года в ходе опроса переселенцев 51% из них сообщили, что интегрированы в местную громаду, еще 40% – интегрированы частично. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

«В целом суммарная доля (91%) ВПЛ, которые сообщили об определенном уровне интеграции, несколько возросла после предыдущего раунда (86%). В то же время доля ВПЛ, которые сообщили, что они не интегрированы, в 14-м раунде составляла 5%. По самооценке респондентами их интегрированности, в 14-м раунде Киев и четвертая зона были местами с наибольшей долей ВПЛ, которые уведомили об интеграции в местную громаду 65% и 68%», – говорится в отчете.

Как сообщалось ранее, во втором квартале 2019 года доходы переселенцев оставались заметно ниже прожиточного минимума и средних доходов остальных украинских семей. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что 21% переселенцев вернулись на неподконтрольный украинским властям Донбасс.

*Методология 14-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с апреля по июнь 2019 года. Объем выборки – 2401 домохозяйство ВПЛ. Еще 4073 респондента-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 851 переселенец, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1255 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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