Сводка из зоны ООС за 13 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 21 обстрел украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ), в том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 120 и 82 мм, БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил:
- дважды вблизи Песок – из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Павлополя – из миномета калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Чермалыка – из станковых автоматических гранатометов;
- вблизи Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:
- 6 раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- 2 раза в районе Золотого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Светлодарска и Попасной – из автоматических станковых гранатометов;
- вблизи Зайцево – из вооружения БМП-1;
- в районе Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Пивденного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В течение текущих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрелы:
- дважды неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксирован обстрел из РПГ и стрелкового оружия в районе Хутора Вольный.
«В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не было», – сообщают в пресс-центре ООС.
В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций в районе Горловки, Донецка («Вольво-Центр», пос. ш-ты «Трудовская»), Коминтерново, Александровки, Ясиноватой, Ленинского, Саханки и Докучаевска.
В «ЛНР» на момент публикации не предоставили свою информацию об обстрелах.
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