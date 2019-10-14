В Украине – выходной: Ситуация в пунктах пропуска утром 14 октября

Сегодня утром, 14 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Ирина: «8:38. Подскажите, пожалуйста, правда, что БП закрыт? Надо ехать срочно, говорят вообще не проехать на машине. Люди, с которыми ехать собираюсь, говорят, там ремонт и фиг проедешь»;

Анатолий: «8:39. Муж едет из Харькова, всё открыто».

КПВВ «Марьинка»:

Коля: «7:14. Каргил – 120 общая, 40 льготы»;

Валерий: «9:25. [На Каргиле в сторону Украины] очередь до середины моста. Льготы машин 10. Движение слабое».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Unknown»: «6:37. [Обстановка на Еленовке в Украину] около 50 машин;

Егор: «7:15. Вот что значит выходной день. Сегодня в Украине выходной»;

Сергей: «7:49. Еленовка до полиции 10 машин! В Украину! Перед таможней машин 20!!!»;

Юрий: «7:50. Пеших мало, авто штук 70 было… Праздник + выходной... Ляпота»;

Роман: «9:32. [На Еленовке на выезд из Донецка]. Еленовка до первого поста 20 машин. 9:44. Еленовка на выезд около 40».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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