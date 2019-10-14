В Брюсселе сегодня обсудят ситуацию на Донбассе

Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в г. Брюссель (Королевство Бельгия) и г. Люксембург (Великое Герцогство Люксембург), где проинформирует международных партнеров о ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

По данным ведомства, на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге глава МИД Украины примет участие в министерском заседании «Группы друзей Украины в ЕС» по приглашению Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Федерики Могерини и министров иностранных дел государств-членов ЕС .

«Вадим Пристайко проинформирует партнеров о внедрении комплексных реформ в Украине, ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии подготовки к саммиту в Нормандском формате. В Брюсселе глава внешнеполитического ведомства Украины примет участие в заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам, ключевой темой которого будет ситуация на востоке нашего государства в контексте агрессии России и усилий украинской стороны по реализации Минских договоренностей», – говорится в сообщении.

В рамках визита министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко проведет также ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств-членов ЕС и представителями институтов Евросоюза.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: