В «ДНР»: Житель Макеевки забил до смерти родного отца

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) на месте преступления задержали 43-летнего местного жителя, который до смерти забил родного отца. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

Отмечается, что ЧП произошло в Центрально-Городском районе города. О драке в одной квартир в «полицию» сообщила женщина. 43-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с пожилым отцом, который имел инвалидность.

«Прихожу домой, отец матом орет, ругается. Он меня ударил правой рукой. Я не выдержал и стал наносить удары. Первый удар нанес в лоб, несильно. Думал, что он успокоится, но ему – бесполезно, кричит, матюкается. Потом я 4 раза левой ногой ударил его в грудь. Я хотел снова нанести удар левой ногой по ребрам, промахиваюсь, и получается, что бью его в голову. В темя два раза», – поясняет задержанный.

Он избил родителя до потери сознания. «Я испугался, и решил вынести его на свежий воздух, чтоб он пришел в себя. Он жив был, хрипел что-то, невнятное что-то говорил. Я вынес его до соседнего дома и оставил там», – рассказывает макеевчанин.

От полученных травм пенсионер скончался. Задержанный в содеянном сознался, но не раскаивается. «Я не сожалею. Издевался над матерью и надо мной. Мать бил часто, обзывал матом. Честно говоря, отвращение. Это мое было право – наказать человека за то, что он с нами делал», – заявил он.

За «умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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