Разведение сил в Петровском и Золотом: Украинская сторона сделала заявление

В России активно тиражируется искаженная информация о якобы срыве украинской стороной процесса завершения разведения сил и средств в районах населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.), договоренность по которому была достигнута в Минске 1 октября этого года. Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Алексей Резников, передает «Украинский кризисный медиа-центр».

«Во-первых, договоренности по разведению сил и средств на трех пилотных участках (в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское) были достигнуты украинской и российской сторонами еще 21 сентября 2016 года, когда в Минске было подписано Рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств. Указанное решение стало составной пакета Минских договоренностей», – отметил Резников.

«Во-вторых, согласованный в Минске 1 октября 2019 года рабочий план-график выполнения мероприятий на участках разведения сил и средств в районах населенных пунктов Золотое и Петровское никоим образом не отменяет положения Рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств от 21.09.2016 г.. , в частности его пункта 2, который совершенно четко определяет необходимость соблюдения режима полного прекращения огня в течение 7 суток для каждого из участков разведения как предпосылки для начала процесса разведения», – подчеркнул он.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ напомнил, что данный пункт Рамочного решения содержит также важную ссылку о том, что 7-дневный режим тишины на участках разведения должен быть подтвержден Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ в Украине, которая в своих ежедневных и еженедельных отчетах, начиная с 1 октября 2019 года, продолжает констатировать продолжающиеся нарушения режима прекращения огня в пределах участков разведения в Золотом и Петровском со стороны незаконных вооруженных формирований.

«Таким образом, разведение сил и средств в Золотом и Петровском будет возможно только после того, как СММ ОБСЕ подтвердит соблюдение в течение 7 суток режима тишины на участках разведения в Золотом и Петровском. В-третьих, сам процесс разведения сил и средств будет осуществляться «зеркально» и синхронно при мониторинге со стороны СММ ОБСЕ. Одностороннее выполнения украинской стороной Минских договоренностей, в частности Рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств, невозможно», – заявил Резников.

«Призываем все стороны к неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств по Минским договоренностям», – добавил он.

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