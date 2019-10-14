Дело Маркива: Активисты начали акцию в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца

В Киеве на Михайловской площади перед стенами Министерства иностранных дел сегодня, 14 октября, начался марш в поддержку приговоренного в Италии к 24 годам тюрьмы нацгвардейца Виталия Маркива, сообщает «Укринформ».
Также на акции присутствует жена Маркива. Участники акции держат плакаты с надписью «Италия, услышь Ук/Ua», «Свободу Маркиву», «Маркив не виновен». Активисты требуют справедливого суда для Виталия Маркива, незаконно заключенного в Италии уже третий год и выкрикивают «Маркиву свободу».
Митингующие пришли под МИД, чтобы спросить о состоянии «дела Маркива» и требуют активизации процесса его освобождения. Они передали запрос в МИД о том, как продвигается вопрос подачи апелляции в итальянский суд.
Активисты планируют после митинга колонной направиться к gосольству Италии в Украине, где проведут пикет.
На акции под МИД дежурят правоохранители и полиция диалога.
Ранее сообщалось, что суд присяжных в Италии обнародовал мотивационную часть приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого приговорили к 24 годам заключения по обвинению в причастности к гибели итальянского журналиста и российского переводчика на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области в 2014 году.
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