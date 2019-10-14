Размеры всех социальных выплат будут рассчитывать по-новому

Минсоцполитики сделало первый шаг к тому, чтобы отвязать размер социальных выплат показателя прожиточного минимума.

Для этого уже разработан соответствующий законопроект, который внесет изменения в десятки законов Украины. Документ предлагает установить социальные пособия и выплаты не в процентной или кратной зависимости от размера прожиточного минимума, а утверждать их размер ежегодно в законе Украины о Государственном бюджете на соответствующий год.

На основе прожиточного минимума будут определять только размер минимальной пенсии по возрасту и других видов социальных выплат и пособий, являющиеся основным источником существования.

К примеру, размер пособия по безработице вместо нынешних 4 размеров прожиточного минимума пропишут конкретной суммой в Госбюджете.

Минимальный должностной оклад работников бюджетной сферы составит размер, не менее чем базовая величина, определенная в Госбюджете. А минимальный оклад (тарифная ставка) или иная минимальная базовая величина в системе оплаты труда работников предприятий, учреждений и организаций хозрасчетной сферы будет в размере не менее 50% минимальной зарплаты.

Индексировать доходы будут также в пределах величины, которую укажут в Госбюджете.

В случае принятия этого законопроекта он заработает с 1 июля 2020 года.

Документ уже поступил на согласование в общий представительский орган профсоюзных объединений.

Источник: «Интерактивная бухгалтерия»

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