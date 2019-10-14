Донецкие новости Все новости «Формула Штайнмайера»: Дискуссии несут угрозу большого противостояния 14.10.19 17:08Новости

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Ожесточенные дискуссии внутри Украины вокруг «формулы Штайнмайера» не только играют на руку главе РФ Владимиру Путину, но и представляют вполне реальную угрозу великого противостояния в государстве. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Атлантического совета США Адреас Умланд в эксклюзивном комментарии «Укринформу».

«Я считаю эту дискуссию опасной, поскольку напряжение внутри Украины вокруг этого предложения относительно переговоров сейчас настолько высокое, что если эта эскалация будет и далее так продолжаться, это может привести к конфронтации, даже вооруженной. И тогда Россия достигнет своей цели – иметь в Украине не псевдогражданскую войну, а на самом деле гражданскую», – сказал Умланд.

Он считает дискуссию относительно «формулы Штайнмайера» преувеличенной, поскольку, по сути, она базируется во многом на недоверии. Среди прочего, недоверии к БДИПЧ, что эта структура ОБСЕ может быть инструментализована с целью фактически создать российские «государства-сателлиты» внутри Украины.

Кроме этого, очень высоким является недоверие, конечно, к России, а также к Западу (после Будапештского меморандума, Женевской декларации, Минских соглашений и т.д.). Поэтому вполне понятно, что многие наблюдатели в Украине сейчас воспринимают ситуацию так, что если в конце концов «формула Штайнмайера» будет имплементирована, и даже если и не будет имплементирована, все равно все скажут: ну хорошо, Украина должна оставить частичку своего суверенитета или территориальной целостности, поскольку мир – важнее.

По его словам, Россия просто использует ситуацию, чтобы создать и усиливать напряжение в Украине и подогревать недоверие, пытаться создать с его помощью настоящую конфронтацию внутри украинского общества. Ведь конечная цель России, конечно же, – в той или иной форме ослабить Украинское государство и впоследствии разрушить.

Именно сейчас, по мнению аналитика, сложилась очень критическая ситуация. «Худший сценарий» – это вооруженное противостояние, как уже произошло 31 августа 2015 года, когда при попытке 5-го президента Петра Порошенко внести особый статус в Конституцию, перед Верховной Радой погибли пять человек и десятки получили ранения.

В настоящее время, считает Умланд, мандат на получение мира, который Зеленский, по сути, сам себе выдал, имеет большую поддержку в украинском обществе, ибо стремление к миру очень велико.

Впрочем, отметил аналитик, среди большой части украинской элиты – журналистов, интеллектуалов, политиков, особенно старшего поколения – существует «культурное и ментальное неприятие» Зеленского.

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