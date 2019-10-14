Дело нацгвардейца Маркива в Италии является политическим заказом РФ, – военный эксперт

Координатор батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Андрей Антонищак считает, что дело нацгвардийця Виталия Маркива, который был приговорен к 24 годам заключения в Италии, является чисто политическим и является заказом Российской Федерации. Об этом он заявил в комментарии «УНН».

«Могу сказать свое мнение: дело не стоит выеденного яйца. Делом защиты Маркива я занимаюсь, как и vинистр внутренних дел Арсен Аваков и Николай Балан, командующий Нацгвардии, и многие люди, в том числе диаспора в Италии, очень серьезно подключилась и помогает уже более 2 лет. В деле нет ни одного факта, ни одного показания на Маркива, дело базируется на каких-то - даже не знаю, честно говоря, что там есть, какие там показания приняли во внимание, потому что прямого указания на Маркива нет», – сказал собеседник.

По его словам, украинская сторона неоднократно подчеркивала, что в Национальной гвардии, к которой принадлежит батальон Кульчицкого, и сержантом которого является Марк, не было на вооружении минометов. «На мой взгляд, это дело сугубо политическое: это политический заказ Российской Федерации. К сожалению, правосудие Италии не показало себя в лучшем виде. Я помню уникальное выступление адвоката Маркива, которое продолось более 6 часов. Он четко сказал в конце речи: если Маркив будет осужден, он будет считать, что правосудие в Италии умерло», – отметил координатор батальона Кульчицкого.

Он сообщил, что сам был допрошен как народный депутат Украины и как координатор батальона, также был допрошен народный депутат Украины 8 созыва Богдан Маткивський. «Мне кажется, в истории тогдашней Европы такого не было, чтобы министр лично ездил ходатайствовать за своего бойца. Был опрошен в суде и командующий Национальной гвардии Украины, который в то время также был в зоне боевых действий. Было опрошено много свидетелей... Я думаю, в тему Маркива подсовывали снятие санкций с РФ, потому что, еще раз подчеркиваю, дело, на мой взгляд, является чисто политическим», – добавил Антонищак.

Напомним, что в Киеве на Михайловской площади перед стенами Министерства иностранных дел сегодня, 14 октября, начался марш в поддержку приговоренного в Италии к 24 годам тюрьмы нацгвардейца Виталия Маркива,

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