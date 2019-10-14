Зеленский приедет в штаб ООС в Донецкую область

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 октября, осуществит рабочую поездку в Донецкую область. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский планирует, в частности, посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.

Также сообщается, что сегодня в Киеве Владимир Зеленский почтил память погибших защитников Украины. Он вместе со своей супругой Еленой Зеленской пришли к Стене памяти павших за Украину, расположенной у Михайловского Златоверхого монастыря.

Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память.

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