«Каргил» – движения нет: Ситуация в пунктах пропуска днем 14 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 14 октября ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Катарина: «12:05. С Бахмута и на Бахмут сразу на проверку. ДНР в Горловку – машин 15. 12:48. С Горловки машин 25 на Бахмут»;

Татьяна: «12:33. Пеших полсетки»;

Эдуард: «14:00. Горловка в Украину – прошли за 1,5 часа. Бахмут в Украину – сразу на проверку»;

Юрий: «14:13. Горловка. 9 машин на выезд. Все на паспортном».

КПВВ «Марьинка»:

Виталий: «10:29. Каргил на ДНР машин 50 и льготы 20. Движения практически нет. 11:22. Каргил на ДНР за полтора часа продвинулись на 5 машин»;

Анна: «10:44. Каргил в ДНР... *опа... Стою два часа, движения нет, около 50 общая, 20 льгота, судя по движению, из ДНР вообще не пускают... Очередь на мосту»;

Роман: «10:48. Каргил в Украину общая до моста, льгота 30»;

Роман: «10:54. Каргил – основная на спуске, льгота – 25»;

«Man Man»: «12:39. Каргил в Украину, общая – машин 20 на мосту, льгота – 1/2 до моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Анна: «10:42. Еленовка из Донецка 35+30. 10:44. Еленовка в Донецк около 20»;

Елена: «10:57. Отец в 5:30 приехал в Еленовку, был 60-м, где-то без 10 минут, 7:00 прошел блокпост в сторону Украины. За час прошел и Новотроицкое. Говорит, что машин мало в сторону Украины, на Донецк вообще пусто было»;

Валерий: «Утром на Еленовке никого не было, в 10:00 уже прошли все. Со стороны Еленовки на Новотроицком украинцы пускали в два ряда. С Украины было вообще пусто. Это рекорд прохождения. Даже места некому было продажникам продавать. Машин 40 всего очередь была на Еленовке. И не росла».

Вячеслав: «13:01. На Еленовке очередь до магазина и машины прибывают. Уехали на Гнутово»;

Яна: «11:37. В Украину очередь до 1 туалета. Продвинулись на 3 машины, с момента как стала минут за 10. 12:37. Ориентиры в виде туалетов убрали, остался один. Нечего в государстве ходить в туалет бесплатно. Продвинулись до остановки. 12:50. Очередь за туалет»;

Катерина: «14:10. На Еленовке в сторону Украины, 50 машин впереди стояло прошли за 3,5 часа»;

Наташа: «14:19. [На Еленовке в Украину] машин 70-80».

КПВВ «Станица Луганская»:

Наташа: «13:00. В 10:30 сквозняк в обе стороны».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи социальных сетей не сообщают.

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