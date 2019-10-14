В «ЛНР» сгорел частный дом, есть жертвы (Фото)

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области в с. Христовое сгорел частный дом. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Отмечается, что пожар произошел вечером в воскресенье, 13 октября, на ул. Ленина.

«Внутри дома наблюдалось открытое горение. Очаг загорания находился в пристройке в месте расположения дивана, оттуда через дверной проем огонь перекинулся на жилую часть и крышу. В одной из комнат на полу обнаружили обгоревшее тело хозяина. Вероятно, человек пытался спастись, но задохнулся, наглотавшись дыма», – говорится в сообщении.

«В 22:00 пожар ликвидирован. Огнем уничтожены перекрытие на пл. 48 кв. м, покрытие на пл. 30 кв. м, мебель, холодильник. О погибшем, со слов соседей, стало известно, что жил он один, нигде не работал, любил выпить, курил, не выходя из дома. Об этом свидетельствовали и многочисленные бутылки, а также сигареты, разбросанные по всему дому. Вероятная причина загорания – неосторожное обращение с огнём при курении», – заявили в «МЧС ЛНР».

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!