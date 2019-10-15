Будет ли конфликт на Донбассе заморожен: Мнение политолога

Украинским властям необходимо начать выполнять Минские соглашения, перехватывать инициативу и вносить в них необходимые правки, иначе конфликт на Донбассе может быть заморожен. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник.

«Мне кажется, что нынешняя политика, нынешний подход Зеленского и его команды – это замораживание конфликта. С одной стороны, понимание, что политические инструменты сложно будет реализовать, но желание провести встречу нормандской четверки, которая покажет обществу высокую эффективность Зеленского в работе с темой мира и войны, а это тема №1. Сама по себе эта встреча важна – с 2016 года она не проводилась», – отмечает он.

«С другой стороны мы видим попытки военной демилитаризации и гуманитарной разрядки. Мы видим попытки развести войска, восстановить мост [в Станице Луганской], звучат заявления о восстановлении железнодорожного сообщения. Есть свежий указ президента об упрощении пересечения людьми и товаров линии разграничения. Такой приднестровско-кипрский сценарий или самореализуется, или это действительно настоящая цель нынешней власти», – продолжил Бортник.

По его мнению, Россия не заинтересована в замораживании конфликта на Донбассе. «И в Донецке, и в Луганске – тоже нет. Как только они поймут, что мы реализовываем замораживание конфликта, они или организуют нам внешний "Мюнхен", а внутри страны будут поддерживать уровень напряжения на уровне карабахского, как минимум, с угрозой в любой момент создать новое Дебальцево или аэропорт. Нам никто заморозить этот конфликт и снять его как инструмент давления на Украину не даст. Мы должны это понимать», – считает политолог.

«Это не грузинская ситуация, и не приднестровская ситуация абсолютно. Это абсолютно разные истории и абсолютно разные цели в этих конфликтах. В ситуации с Грузией Россия в результате добилась всех своих целей. Она помогла сепарировать эти территории. Сегодня это частично признанные образования. В то же время Грузия заявляет о восстановлении авиационного сообщения, они договорились о торговых отношениях. Через 11 лет после грузинского конфликта экономически и политически ситуация российско-грузинских отношений начинает восстанавливаться, прежде всего под финансовым давлением, а в военном и всем остальном Грузия потеряла огромные территории, огромную часть своих граждан, и Грузия так и не стала членом ЕС и НАТО. Грузия для нас – это хороший плохой опыт», – рассказал эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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