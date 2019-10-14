Денег наворовал, пора и отдыхать: В «ДНР» уволен «министр связи»

Денег наворовал, пора и отдыхать: В «ДНР» уволен «министр связи»

ДН

14.10.19 12:48dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В «ДНР» уволен «министр связи» Виктор Яценко. Об этом говорится в «указе» «главы ДНР» Дениса Пушилина, подписанном 11 октября.

В социальных сетях активно комментируют ситуацию с увольнением Яценко:

  • Вика: «Это тот, который таксофон открывал?»;
  • Владимир: «Он её (связь, – прим. ред.) создал и вот те на, не нужен теперь»;
  • Дмитрий: «Жить станет лучше»;
  • Анна: «Денег наворовал, пора и отдыхать»;
  • Мария: «Пусть Пушилин себя от должности освободит от занимаемой»;
  • Дмитрий: «Связь и по сей день д***мо».

Напомним, «министр связи» Виктор Яценко занимал свою «должность» с 2014 года. Причины его увольнения неизвестны.

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