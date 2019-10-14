В «ДНР»: В ДТП за выходные пострадали 12 человек (Фото)

В «ДНР» за минувшие выходные дни произошло 7 ДТП, в которых 12 человек получили травмы, также зарегистрировано 12 аварий без пострадавших. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что одна из аварий произошла в субботу, 12 октября, в Центрально-Городском районе Макеевки. «Водитель автомобиля "Шкода Октавия", выполняя левый поворот, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся по проспекту 250-летия Донбасса автомобилем "ВАЗ 21091". В результате ДТП пассажир автомобиля "Шкода Октавия", а также водитель и 8-летний пассажир автомобиля "ВАЗ 21091" получили телесные повреждения», – говорится в сообщении.

В этот же день в Советском районе Макеевки на автодороге «Харцызск – Енакиево» 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21093» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Мазда-6». В результате ДТП водители обоих автомобилей получили травмы различной степени тяжести.

Еще одно ДТП произошло в воскресенье, 13 октября, в Енакиево. «На проспекте Ленина водитель автомобиля "ВАЗ 21063" при повороте налево на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение со скутером "Дельта". В результате ДТП водитель и пассажир скутера получили травмы», – заявили в «полиции».

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