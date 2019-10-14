Глава МИД Украины и председатель ОБСЕ обсудили усиление работы ТКГ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который сегодня, 14 октября, примет участие в заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам в Люксембурге, встретился с главой ОБСЕ Мираславом Лайчаком. Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

В частности, дипломаты обсудили ситуацию на востоке Украины. «Конструктивный диалог с министром иностранных дел, действующим председателем OSCE Мирославом Лайчаком. В центре разговора мир на востоке Украины и усиление работы Трехсторонней контактной группы. Рассчитываем на активную роль ОБСЕ и помощь в противодействии агрессору», – сообщил Пристайко.

Он также отметил, что пригласил Мирослава Лайчака посетить вместе Станицу Луганскую и осмотреть продолжающиеся работы по восстановлению инфраструктуры.

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