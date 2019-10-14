В «ДНР»: Молодой парень забил до смерти прохожего

В неподконтрольном украинским властям Углегорске (Донецкая обл.) задержали 24-летнего местного жителя, который избил до смерти незнакомого мужчину. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
Отмечается, что труп погибшего 60-летнего мужчины был обнаружен на одной из улиц Углегорска. «Потерпевший вместе со своим товарищем распивал спиртные напитки на улице. К ним подошел ранее неизвестный молодой человек, с которым потерпевший вступил в конфликт, перешедший в потасовку. В ходе выяснения отношений, злоумышленник нанес оппоненту множественные удары ногами и руками по различным частям тела, что привело к смерти мужчины», – говорится в сообщении.
Задержанный арестован, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
В «полиции» также заявили, что за минувшие сутки в Снежном был обнаружен труп местного жителя с многочисленными травмами. Подозреваемый в убийстве также задержан.
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