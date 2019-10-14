В «ДНР»: Местный житель набросился на «полицию» с топором

В неподконтрольной украинским властям Ясиноватой (Донецкая обл.) местный житель набросился на «полицейских» с топором. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В дежурную часть полиции от медицинских работников поступило обращение с просьбой об оказании помощи в госпитализации гражданина. Правоохранители прибыли по указанному адресу, однако мужчина отказался выполнять законные требования сотрудников полиции и начал вести себя агрессивно. Спустя некоторое время злоумышленник взял в руки топор и стал угрожать сотрудникам полиции», – говорится в сообщении.

«Правоохранители обезоружили и задержали мужчину. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 374 УК ДНР (Применение насилия в отношении представителей власти), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», – заявили в «полиции».

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