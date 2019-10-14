Отопительный сезон на Донбассе: Кабмин принял меры по обеспечению газом

Кабинет министров Украины принял срочные меры по газоснабжению теплокоммунэнерго в отопительный сезон на подконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Правительство одобрило решение о неотложных мерах, которые позволят обеспечить поставки природного газа для теплокоммунэнерго в Донецкой и Луганской областях (подконтрольна территория) для стабильного прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов», – говорится в сообщении.

Напомним, что, по словам председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко, самая серьезная проблема для Донецкой области – обеспечение бесперебойного водоснабжения, а также оперативная проблема, которая решается в настоящее время – подготовка к отопительному сезону. Также председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий заявлял, что Луганщина должна вовремя начать отопительный сезон.

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