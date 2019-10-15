Эксперты выяснили, чем недовольны переселенцы, вернувшиеся на Донбасс

Во втором квартале 2019 года среди переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса, для 53% из них главным источником доходов была пенсия. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, еще одним чаще всего упоминавшимся источником дохода была заработная плата (32%), что значительно ниже, чем указали 61% ВПЛ, проживающих на подконтрольной украинским властям территории. Среди других источников доходов 30% вернувшихся переселенцев назвали социальную помощь, 12% – поддержку со стороны родственников и 4% – случайные заработки.

«Уровень удовлетворенности основными характеристиками жилья (площадь жилья, канализация, водоснабжение, теплоизоляция, отопление и электроснабжение) был высоким – между 82% и 92%. Несколько меньшей была удовлетворенность безопасностью жилья (76%)», – говорится в отчете.

Кроме того, 15% вернувшихся на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса переселенцев недовольны безопасностью, еще 13% острейшей проблемой назвали оплату коммунальных услуг.

Эксперты отмечают, что одним из главных различий между ВПЛ, проживающими на подконтрольной Украине территории, и теми, кто вернулся на неподконтрольную, является то, как они оценивают свою безопасность. Так, только 51% опрошенных ВПЛ, которые вернулись, сообщили, что чувствуют себя в безопасности, по сравнению с 80% ВПЛ, проживающими на подконтрольной Украине территории.

В частности, 26% вернувшихся ВПЛ отметили, что чувствуют себя в опасности по вечерам и в отдаленных районах населенного пункта, и 21% сообщили, что ощущают себя в опасности большую часть времени. К тому же, ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольный Украине Донбасс, чаще говорили, что чувствуют себя в опасности в связи с боевыми действиями, чем в связи с преступностью, а именно: 22% и 15%, соответственно. При этом только 4% переселенцев, проживающих на подконтрольной украинским властям территории, сообщили, что чувствуют себя в опасности в связи с боевыми действиями.

Вернувшиеся переселенцы отмечали следующее:

Женщина, 69 лет: «Единственное, что страшно, это что у людей много оружия на руках. Поэтому страшно. Я уже в возрасте и после 21:00 боюсь даже в магазин куда-то выйти»;

Женщина, 38 лет: «У нас заминированы некоторые берега и нет возможности детям поехать на реку. За грибами не пойдешь, в лес не сходишь».

«В общем ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию, демонстрируют умеренный уровень удовлетворенности доступностью всех базовых социальных услуг. Возможность получить образование и записать детей в школы / детский сад была категорией с высоким уровнем удовлетворенности (73%). Категорией с низким уровнем удовлетворенности среди ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию, была доступность медицинских услуг (64%)», – отмечают эксперты.

Во время проведения интервью с лицами, пересекающими линию разграничения, респондентов спрашивали, каким образом их домохозяйства могли бы покрыть неожиданные расходы в размере 1850 грн (прожиточный минимум в соответствии с Государственным бюджетом Украины по состоянию на январь 2019 года) и 4200 грн (минимальная заработная плата по состоянию на январь 2019 года).

Так, эксперты выяснили, что 29% ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса, и 30% других жителей неподконтрольной территории ответили, что для них покрыть непредвиденные расходы в сумме 1850 грн бы легко. При этом неожиданные расходы в размере 4200 грн не смогли бы себе позволить 64% вернувшихся ВПЛ и 65% других жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса.

При этом месячный доход 61% семей вернувшихся переселенцев составляет от 1500 до 7 000 грн.

Как сообщалось ранее, во втором квартале 2019 года доходы переселенцев оставались заметно ниже прожиточного минимума и средних доходов остальных украинских семей. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что 21% переселенцев вернулись на неподконтрольный украинским властям Донбасс.

*Методология 14-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с апреля по июнь 2019 года. Объем выборки – 2401 домохозяйство ВПЛ. Еще 4073 респондента-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 851 переселенец, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1255 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: