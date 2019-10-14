В Луганске водитель снес электроопору, оставив целый поселок без света

В неподконтрольном украинским властям Луганске пьяный водитель снес электроопору, оставив целый поселок без света. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что ДТП произошло в субботу, 12 октября. «На одной из улиц г. Луганска гражданин 1988 года рождения, находясь за рулем автомобиля, не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП, в результате чего произошло отключение электроэнергии 2100 абонентов и 12 ТП в пос. Малая Вергунка», – говорится в сообщении.

«Водитель и пассажир, гражданка 1989 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Луганскую республиканскую клиническую больницу. По данному факту проводится проверка», – заявили в «полиции».

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