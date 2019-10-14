В Луганской области полиция эвакуировала около 800 людей (Фото)

В Старобельске (Луганская обл.) полиция Луганщины проверяет сообщение о минировании объектов инфраструктуры. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает пресс-службу ГУ НП в Луганской области.

В частности, в отдел полиции поступило сообщение о заминировании парка культуры и отдыха, администрации и кафе на двух улицах Старобельска.

На места, указанные в сообщениях, немедленно прибыли сотрудники местного отдела полиции, которые эвакуировали людей и взяли под охрану периметр вокруг объектов.

В общем эвакуированы около 800 человек и перекрыто движение более чем на 10 улицах города.

На данный момент проверку объектов осуществляют специалисты взрывотехники и кинологи ГУНП совместно со спасателями ГСЧС.

Для координации действий правоохранителей на место происшествия прибыло руководство ГУНП и Старобельского отдела полиции.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!