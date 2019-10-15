Жители неподконтрольного Донбасса рассказали о целях пересечения КПВВ

Во втором квартале 2019 года 81% переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную Украине часть Донбасса, сообщили, что пересекают линию разграничения по крайней мере раз в квартал или чаще, так же как и другие жители неподконтрольной территории (84%). Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, 48% переселенцев, которые вернулись на неподконтрольный Донбасс, и 40% жителей неподконтрольных территорий пересекают линию разграничения по крайней мере раз в месяц или чаще.

«Главными причинами текущего визита на подконтрольную Украине территорию как для ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию, так и для других жителей неподконтрольной Украине территории было посещение друзей и семьи (55% и 46% соответственно), а также получение выплат и снятие наличных (30% и 36% соответственно)», – говорится в отчете.

Отмечается, что наиболее часто упоминаемыми целями посещения подконтрольной Украине территории во втором квартале 2019 года как для ВПЛ, которые вернулись, так и для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса были следующие:

получение банковских услуг – 34% и 40%;

приобретение лекарств – 15% и 15%;

покупка продуктов питания – 9% и 14%.

При этом 27% жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса сообщили, что не пересекали линию разграничения в течение последних трех месяцев, чтобы получить услуги или купить товары.

Как сообщалось ранее, во втором квартале 2019 года доходы переселенцев оставались заметно ниже прожиточного минимума и средних доходов остальных украинских семей. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что 21% переселенцев вернулись на неподконтрольный украинским властям Донбасс.

*Методология 14-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с апреля по июнь 2019 года. Объем выборки – 2401 домохозяйство ВПЛ. Еще 4073 респондента-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 851 переселенец, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1255 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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