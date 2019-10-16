Хочется помочь: Российский волонтер восстанавливает дома в Станице Луганской

Коренной житель Санкт-Петербурга помогает отстраивать дома людям, пострадавшим от обстрелов, в Станице Луганской (Луганская обл.). В России мужчина занимается правозащитной деятельностью. В Украину приезжает второй год подряд, чтобы помочь жителям Донбасса справиться с последствиями боевых действий.

Он точно знает, кто начал войну в Украине, и за что отдают жизни украинские военные. Россиянин просит не показывать его лицо и называть его вымышленным именем – Валерий, опасаясь, что по возвращении в Россию могут быть проблемы.

В Украину мужчина приехал как волонтер, и в рамках проекта «Строим Украину вместе» в Станице Луганской восстанавливает поврежденные обстрелами дома. «На меня произвело большое впечатление, что моя страна участвует в войне. Мне хочется взять часть ответственности за то, что происходит. От лица всего населения России налаживать какие-то связи, узнать, как тут люди живут, помочь чуть-чуть. Но это даже не сама цель», – говорит Валерий.

«Я понимаю, что тут происходит, и я хочу как-то это изменить», – отмечает россиянин.

По его словам, таких, как он, в России немало: все его друзья и знакомые поддерживают его, но говорить об этом открыто опасаются, поскольку российские власти подавляют все протесты, а неугодных сажают в тюрьму. «Если люди все равно выходят [на протесты], считается, что они нарушают закон, их можно арестовывать, задерживать. Так это обычно и происходит. К сожалению, маленький процент, который понимает, что происходит, и выступает против репрессий, против того, что делает наше государство в других странах: в Украине, в Сирии», – рассказывает он.

Проект, в котором занят Валерий, в Станице Луганской объединяет волонтеров из разных стран. «К нам часто приезжают люди из Европы. Я в проекте уже 7-й раз, но волонтера из России вижу впервые. Как по мне – это очень позитивно и классно. Я бы с радостью и с распростертыми объятиями встречал десятки таких людей», – сообщил один из волонтеров Александр.

В краеведческом музее в Станице Луганской Валерий вместе с другими волонтерами обустраивал место для организации молодежного центра. «Здесь молодежь будет проводить свои мероприятия. Это будет общественное место, где будут заняты дети и молодежь. Это те люди, которые нуждаются в организации и восстановлении жизни», – отметила волонтер Вероника.

Восстанавливать разрушенные обстрелами здания российский волонтер намерен и дальше. Утверждает, что с самого начала войны на Донбассе не верил российской пропаганде, телевидение не смотрит принципиально, а любую информацию старается проверять в нескольких источниках. После того, как в Станице Луганской познакомился с местными жителями, хочет привезти сюда друзей, чтобы показать им, какая на самом деле Украина, и чем она живет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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